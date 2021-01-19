Ученый сообщил о разгадке тайны лох-несского чудовища

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Знаменитый обитатель шотландского озера Лох-Несс на самом деле может являться древним видом морской черепахи, сохранившимся до наших дней в качестве эндемичного вида, заявил бывший профессор химии и естественных наук Политехнического института Вирджинии Генри Бауэр. Об этом сообщает Daily Record.
По мнению ученого, существо могло оказаться в водоеме как в ловушке во время последнего ледникового периода.
"Все черты, которые приписывают лох-несскому чудовищу, характерны для многих других видов живых и вымерших черепах", – отметил Бауэр.
Среди таких черт профессор назвал относительно длинную шею, способность длительное время находиться на глубине и переносить низкие температуры. Однако Бауэр заметил, что представители таких древних видов по сей день человеку не попадались.
Ранее международная команда исследователей, более года изучавшая образцы ДНК в шотландском озере Лох-Несс, сообщила новую версию того, что может являться лох-несским чудовищем. По словам профессора новозеландского университета Отаго Нила Джемелла, в озере Лох-Несс содержится огромное количество фрагментов ДНК угря. Наиболее крупные особи этой рыбы могут достигать длины до 1,8 метра.
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