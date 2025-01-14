NPR: в США в лесной чаще найдены тела охотников на легендарного снежного человека

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В США в штате Вашингтон обнаружены останки двух охотников на сасквоча – легендарного чудовища, которое принято считать североамериканской вариацией снежного человека, передает портал NPR.

Двое мужчин в возрасте 37 и 59 лет отправились на поиски сасквоча еще в конце декабря. Однако после того, как они не вернулись домой к католическому Рождеству, их близкие обратились в полицию.

Всего в поисковой операции, которая продолжалась три дня, участвовали свыше 60 человек. В результате тела мужчин обнаружили в лесной чаще в округе Скамейния. Отмечается, что на этой территории нельзя причинять вред снежным людям, в противном случае нарушителей ждет лишение свободы, а также штраф на сумму до тысячи долларов.

Согласно заявлению офиса шерифа, охотники погибли из-за мороза. Мужчины оказались не готовы к погодным условиям, с которыми им пришлось столкнуться.

Ранее в США пришлось спасать мужчину, который решил в одиночку пойти на гору встречать рассвет. Американец Патрик Биттман начал восхождение на гору вечером, но, приблизившись к вершине на высоте 1 450 метров, мужчина столкнулся с сильным снегопадом и ветром. Тогда он решил вернуться обратно, однако из-за метели и холода потерялся, в результате чего оказался в труднодоступной местности у ручья.

Ситуация усугубилась тем, что на Биттмане была неподходящая для минусовых температур одежда. Спасателям удалось обнаружить американца в полуобморочном состоянии с симптомами сильного переохлаждения. Эвакуировали мужчину с улучшением погоды – через два часа после обнаружения.