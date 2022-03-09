Рогозин поручил исключить заграничные поездки для сотрудников космической отрасли

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин распорядился исключить частные и служебные заграничные поездки для сотрудников ракетно-космической отрасли в связи с текущей геополитической ситуацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Да, действительно такое распоряжение было издано", – заявили в госкорпорации.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, российские специалисты будут доставляться на космодром Байконур принадлежащими "Роскосмосу" самолетами Ту-204-300, Як-42 и Ил-76.

Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмосу" предстоит решить, будет ли Россия продлевать работу на Международной космической станции (МКС). По его словам, США предложили сдвинуть срок вывода из эксплуатации станции на 2030 год. Рогозин уточнил, что пока есть договоренности о работе до 2024 года. Как действовать дальше, решат в зависимости от ситуации.