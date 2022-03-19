В МИД РФ заявили, что борьба со всем русским в Европе граничит с расизмом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Директор первого европейского департамента министерства иностранных дел России Алексей Парамонов заявил, что захлестнувшая страны Европы борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом.

Дипломат выразил надежду, что в скором времени ситуация изменится и европейские политики начнут делать взвешенные шаги, направленные на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части.

"Рассчитываем, что в Риме, как и в других европейских столицах, все-таки придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов", – сказал Парамонов в интервью РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на фоне антироссийской истерии власти Италии подключились к остервенелой русофобской кампании, забыв о действующих двусторонних договорах и соглашениях с Россией, а также об успешном опыте сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что против России ввели пять тысяч индивидуальных санкций. По его словам, это рекорд. Министр отметил, что Запад будет расширять ограничительные меры против Москвы. Лавров также подчеркнул, что иллюзия о том, РФ может полагаться на западных партнеров, теперь полностью разрушена.

Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.