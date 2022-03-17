Обвинения в адрес РФ в целенаправленном уничтожении гражданских объектов абсурдны – МИД РФ

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Звучащие в адрес Вооруженных сил РФ обвинения в целенаправленном уничтожении гражданских объектов на Украине абсурдны, Россия призывает секретариат ООН к объективной оценке текущей ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководство секретариата продолжает выдвигать односторонние обвинения против России, игнорируя ответственность киевских властей за сложившуюся ситуацию. Дело доходит до абсурдных заявлений о чуть ли не целенаправленном уничтожении российскими вооруженными силами гражданских объектов и инфраструктуры на Украине", – сказала она.

Захарова отметила, что при этом ООН игнорирует обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских вооруженных сил.

"Никто не хочет видеть гражданских людей, которые погибли, которые ранены. Их нет, они просто вымараны из информационного поля, а соответственно, и из сознания", – заявила Захарова.

Она отметила, что равноудаленная позиция ООН при взгляде на ситуацию вокруг Украины не должна превращаться в безразличие и отсутствие внимания к реальным фактам.

"Призываем генсекретариат и его подчиненных вернуться к строгому следованию статуса международного гражданского служащего, который предполагает равноудаленную позицию, направленную на поиск возможностей для диалога и сотрудничества", – подытожила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия решительно отвергает обвинения в том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетный удар по почетному консульству Албании в Харьков. Она напомнила, что с самого начала специальной операции на Украине Москва четко заявила, что ВС РФ не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

