Захарова не стала комментировать заявление о возможности исключения России из G20

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать заявление главы МИД Польши Збигнева Рау о возможном исключении России из G20, отметив, что считает это бессмысленным и нецелесообразным.

"Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно – их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они", – заявила она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее Рау заявил, что Польша сможет заменить Россию в Большой двадцатке. По его словам, этот вопрос появляется в международной и региональной дискуссиях. При этом глава МИД Польши отметил, что пока рано занимать окончательную позицию по данному вопросу.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.