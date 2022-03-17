Захарова не стала комментировать заявление о возможности исключения России из G20

Фото: AP Photo/Russian Foreign Ministry Press Service via AP
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать заявление главы МИД Польши Збигнева Рау о возможном исключении России из G20, отметив, что считает это бессмысленным и нецелесообразным.
"Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно – их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они", – заявила она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Ранее Рау заявил, что Польша сможет заменить Россию в Большой двадцатке. По его словам, этот вопрос появляется в международной и региональной дискуссиях. При этом глава МИД Польши отметил, что пока рано занимать окончательную позицию по данному вопросу.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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