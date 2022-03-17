МИД РФ отвергает обвинения в ударе по почетному консульству Албании в Харькове

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Россия решительно отвергает обвинения в том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетный удар по почетному консульству Албании в Харькове, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что с самого начала специальной операции на Украине Москва четко заявила, что вооруженные силы не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и стремятся исключить потери среди мирного населения.
Захарова добавила, что украинские ВС практикуют использование террористических методов. В частности, они размещают боевые позиции в жилых домах, ведут обстрелы городской застройки, а также используют людей как живой щит.
Ранее в Минобороны заявили, что обвинения в нанесении Россией авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности. По данным министерства, российская авиация не выполняла днем 16 марта задач по поражению наземных целей в Мариуполе.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин заявил, что ВС РФ сорвали планы Украины по наступлению на Донбасс и Крым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: