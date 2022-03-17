МИД РФ отвергает обвинения в ударе по почетному консульству Албании в Харькове

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Россия решительно отвергает обвинения в том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетный удар по почетному консульству Албании в Харькове, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что с самого начала специальной операции на Украине Москва четко заявила, что вооруженные силы не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и стремятся исключить потери среди мирного населения.

Захарова добавила, что украинские ВС практикуют использование террористических методов. В частности, они размещают боевые позиции в жилых домах, ведут обстрелы городской застройки, а также используют людей как живой щит.

Ранее в Минобороны заявили, что обвинения в нанесении Россией авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности. По данным министерства, российская авиация не выполняла днем 16 марта задач по поражению наземных целей в Мариуполе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

