Зеленскому следовало договориться с Путиным и отказаться от НАТО – Трамп

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Президент Украины Владимир Зеленский мог достигнуть договоренности с Владимиром Путиным, отказавшись от идеи вступления в НАТО, полагает экс-президент США Дональд Трамп.
"Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в Альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться", – сказал он в эфире радиостанции WFMD.
Трамп отметил, что в текущей ситуации достижение каких-либо договоренностей между Украиной и Россией представляет собой сложную задачу. Тем не менее, по мнению бывшего главы Белого дома, сторонам конфликта следует продолжать такие попытки.
Ранее Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах. Он подчеркнул, что действующий американский лидер Джо Байден привел страну к упадку, а также назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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