Делегация РФ в ООН опровергла сообщения о повышенной боеготовности ядерных сил России

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Утверждения о том, что ядерные силы России переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности, заявил замглавы делегации РФ Андрей Белоусов на Обзорной конференции ДНЯО.

Дипломат напомнил, что в начале марта Владимир Путин приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Белоусов подчеркнул, что это означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом.

"Это также подразумевает повышение бдительности, а не состояние повышенной готовности стратегических ядерных сил. Это совершенно разные вещи", – приводит его слова РИА Новости.

Он также указал на несостоятельность и беспочвенность утверждений о том, что Россия якобы угрожает применить ядерное оружие на Украине. Белоусов подчеркнул, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации, при которых возможно гипотетическое применение такого оружия.

Ранее, выступая на обзорной конференции ДНЯО, замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия отвергает инсинуации об угрозах ядерным оружием и действиях, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине. Он сообщил, что Москва позже даст развернутую реакцию на данные обвинения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

