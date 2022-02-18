Песков заявил, что тренировочные запуски баллистических ракет не должны вызывать опасений

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Учения и тренировочные запуски баллистических ракет происходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что уведомления об учениях рассылают различным странам по многочисленным каналам связи. По его словам, этот процесс четко регулируется.

"И ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений не вызывает, потому что заранее все оповещаются", – цитирует Пескова RT.

Ранее сообщалось, что в субботу, 19 февраля, силы стратегического сдерживания проведут плановые учения, в ходе которых будут запущены баллистические и крылатые ракеты. Запуски пройдут под руководством Владимира Путина.

В Минобороны РФ отметили, что в ходе учений будут проверены боевые корабли и стратегические ракетоносцы. Также будет проверена надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

