Танковые подразделения ЗВО отправились в пункты постоянной дислокации после учений

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Танковые подразделения Западного военного округа (ЗВО) завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники после учений, сообщили в Минобороны РФ.

"Приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров", – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" стартовали на общевойсковых полигонах белорусских ВС 10 февраля. В Минобороны рассказали, что маневры проводились ввиду необходимости отработать отражение возможной внешней агрессии. Кроме того, в ходе учений планировалось выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о возвращении в пункты постоянной дислокации военных после завершения учений в Белоруссии.

