Танковые подразделения ЗВО отправились в пункты постоянной дислокации после учений

15:33
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Танковые подразделения Западного военного округа (ЗВО) завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники после учений, сообщили в Минобороны РФ.
"Приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров", – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" стартовали на общевойсковых полигонах белорусских ВС 10 февраля. В Минобороны рассказали, что маневры проводились ввиду необходимости отработать отражение возможной внешней агрессии. Кроме того, в ходе учений планировалось выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о возвращении в пункты постоянной дислокации военных после завершения учений в Белоруссии.
Российские войска вернулись в свои гарнизоны после учений рядом с Украиной
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