ВС РФ под руководством Путина проведут плановые пуски баллистических и крылатых ракет

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Фото: mil.ru
В субботу, 19 февраля, силы стратегического сдерживания проведут плановые учения, в ходе которых будут запущены баллистические и крылатые ракеты. Запуски пройдут под руководством Владимира Путина, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
"19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", – говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в ходе учений будут проверены боевые корабли и стратегические ракетоносцы. Также будет проверена надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 и несколько истребителей МиГ-31К для участия в военно-морских учениях в Средиземном море. Первые вооружены сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22, способными поражать цель на расстоянии 600 километров, а истребители – гиперзвуковыми авиационными комплексами "Кинжал".
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