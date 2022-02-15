Россия перебросила в Сирию бомбардировщики со сверхзвуковыми ракетами

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Россия перебросила в Сирию бомбардировщики и истребители для участия в военно-морских учениях в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Речь идет о бомбардировщиках Ту-22М3 и истребителях МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал". Они преодолели 1,5 тысячи километров из пунктов дислокации и приземлились на аэродроме Хмеймим. Два Ту-22М3 несут сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты Х-22, способные поражать цель на расстоянии 600 километров и развивать скорость более чем 3,5 скорости звука.

Уточняется, что самолеты примут участие в военно-морских учениях межфлотской группировки ВМФ России в восточной части Средиземного моря.

Ранее, 10 февраля, в Белоруссии стартовали совместные с Россией учения "Союзная решимость – 2022". Как отметили в Минобороны РФ, они обусловлены необходимостью отработать отражение возможной внешней агрессии, а также выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.

