Россия перебросила в Сирию бомбардировщики со сверхзвуковыми ракетами

17:12
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Россия перебросила в Сирию бомбардировщики и истребители для участия в военно-морских учениях в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Речь идет о бомбардировщиках Ту-22М3 и истребителях МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал". Они преодолели 1,5 тысячи километров из пунктов дислокации и приземлились на аэродроме Хмеймим. Два Ту-22М3 несут сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты Х-22, способные поражать цель на расстоянии 600 километров и развивать скорость более чем 3,5 скорости звука.
Уточняется, что самолеты примут участие в военно-морских учениях межфлотской группировки ВМФ России в восточной части Средиземного моря.
Ранее, 10 февраля, в Белоруссии стартовали совместные с Россией учения "Союзная решимость – 2022". Как отметили в Минобороны РФ, они обусловлены необходимостью отработать отражение возможной внешней агрессии, а также выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.
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