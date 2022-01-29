Россия перенесла учения ВМФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Россия перенесла учения ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом заявил посол в Дублине Юрий Филатов.

По его словам, с такими просьбами выступили правительство страны, ассоциации южных и западных производителей рыбы.

"Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3–8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла", – цитирует посла РИА Новости.

Он также подчеркнул, что учения проводятся в соответствии с международным правом. По его словам, они никоим образом не угрожают Ирландии.

Ранее сообщалось, что морпехи провели в Мурманской области первые в этом году учения. Артиллерийский огонь открывали по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу врага. Военнослужащие не только "обстреляли" "Гвоздики", "Грады" и "Ноны", но и выполнили нормативы по маскировке техники, а потом совершили марш по пересеченной местности в зимних условиях Крайнего Севера.

