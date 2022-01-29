МИД РФ раскритиковал вышедший в Швейцарии телесюжет

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство иностранных дел России раскритиковало вышедший на швейцарском телеканале SRF сюжет. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД.
Сюжет называется "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной". В нем рассказывается, что РФ пригнала из Сибири военную технику к российско-украинской границе.
"В качестве иллюстрации швейцарские гении видеомонтажа приводят мешанину из кадров, в том числе почему-то нарезку с отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО", – отметили в МИД РФ.
В министерстве предположили, что журналист имел в виду подготовку к учениям "Союзная решимость-2022". В них принимают участие подразделения Восточного военного округа.
В МИД посоветовали журналистам по вопросам об учениях обращаться в Минобороны РФ.
"Хочется посоветовать господину Дэвиду Науэру [корреспондент SRF в России. – Прим. ред.] вылезти, наконец, из своей скорлупы, открыть для себя просторы интернета и зайти на kremlin.ru. Президент России неоднократно, подробно и терпеливо говорил о наших принципиальных позициях", – говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о чрезмерном нагнетании СМИ ситуации вокруг Украины, отметив, что в реальности обстановка не столь напряженная. По его словам, возникшая паника вызвала резкие колебания на финансовых рынках, инвесторы стали покидать Украину, все это негативно сказалось на экономике страны.
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