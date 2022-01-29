Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

29 января, 21:32

МИД РФ раскритиковал вышедший в Швейцарии телесюжет

политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство иностранных дел России раскритиковало вышедший на швейцарском телеканале SRF сюжет. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД.

Сюжет называется "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной". В нем рассказывается, что РФ пригнала из Сибири военную технику к российско-украинской границе.

"В качестве иллюстрации швейцарские гении видеомонтажа приводят мешанину из кадров, в том числе почему-то нарезку с отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО", – отметили в МИД РФ.

В министерстве предположили, что журналист имел в виду подготовку к учениям "Союзная решимость-2022". В них принимают участие подразделения Восточного военного округа.

В МИД посоветовали журналистам по вопросам об учениях обращаться в Минобороны РФ.

"Хочется посоветовать господину Дэвиду Науэру [корреспондент SRF в России. – Прим. ред.] вылезти, наконец, из своей скорлупы, открыть для себя просторы интернета и зайти на kremlin.ru. Президент России неоднократно, подробно и терпеливо говорил о наших принципиальных позициях", – говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о чрезмерном нагнетании СМИ ситуации вокруг Украины, отметив, что в реальности обстановка не столь напряженная. По его словам, возникшая паника вызвала резкие колебания на финансовых рынках, инвесторы стали покидать Украину, все это негативно сказалось на экономике страны.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать