МИД РФ раскритиковал вышедший в Швейцарии телесюжет

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство иностранных дел России раскритиковало вышедший на швейцарском телеканале SRF сюжет. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД.

Сюжет называется "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной". В нем рассказывается, что РФ пригнала из Сибири военную технику к российско-украинской границе.

"В качестве иллюстрации швейцарские гении видеомонтажа приводят мешанину из кадров, в том числе почему-то нарезку с отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО", – отметили в МИД РФ.

В министерстве предположили, что журналист имел в виду подготовку к учениям "Союзная решимость-2022". В них принимают участие подразделения Восточного военного округа.

В МИД посоветовали журналистам по вопросам об учениях обращаться в Минобороны РФ.

"Хочется посоветовать господину Дэвиду Науэру [корреспондент SRF в России. – Прим. ред.] вылезти, наконец, из своей скорлупы, открыть для себя просторы интернета и зайти на kremlin.ru. Президент России неоднократно, подробно и терпеливо говорил о наших принципиальных позициях", – говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о чрезмерном нагнетании СМИ ситуации вокруг Украины, отметив, что в реальности обстановка не столь напряженная. По его словам, возникшая паника вызвала резкие колебания на финансовых рынках, инвесторы стали покидать Украину, все это негативно сказалось на экономике страны.

