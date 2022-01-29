Россия попросила Канаду объяснить сообщения о подготовке неонацистов на Украине

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Москва ждет от Оттавы разъяснений из-за опубликованных в СМИ сообщений о подготовке неонацистских формирований на Украине. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов в интервью РИА Новости.
Как сообщил дипломат, канадские СМИ уже несколько месяцев пишут о том, что вооруженные силы страны в рамках операции Unifier готовят бойцов неонацистских формирований, таких как "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещена в РФ).
"Канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier", – объяснил Степанов.
Как указал российский дипломат, министерство обороны Канады неохотно реагирует на публикации СМИ по этой теме. При этом там заявляли, что проводят собственное расследование по данному факту.
"Но затем на это было наложено табу, и никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было. Я выразил озабоченность", – пояснил посол.
Степанов обратил внимание, что бойцы после подготовки канадскими инструкторами уезжают на восток Украины и убивают там своих граждан.
"То есть, по сути, даже в рамках, казалось бы, этой мирной безобидной миссии вы готовите одних украинцев убивать других. Как вы мне это объясните?" – подытожил дипломат.
Ранее Канада перебросила отряд спецназа на Украину на фоне роста напряженности между Россией и НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Global News.
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