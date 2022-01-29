Путин совершит катастрофическую ошибку в случае нападения на Украину – СМИ

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Владимир Путин совершит ошибку катастрофических масштабов, если примет решение напасть на Украину. Такое мнение высказал автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин.

По его словам, вторжение может повлечь конфликт, похожий на войну СССР в Афганистане.

Экс-руководитель секретной службы разведки Алекс Янгер считает, что Путин играет с Западом в покер с повышенными ставками. По его мнению, при неверном розыгрыше карт российский лидер может совершить серьезную ошибку.

Автор статьи отметил, Россия загонит себя в угол, если Запад найдет в себе решимость, а Москва продолжит выдвигать требования, которые будет невозможно удовлетворить.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев назвал неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. Он пояснил, что Украина намерена придерживаться сценария, по которому Россия нападет на нее, ополчив против себя Запад.

