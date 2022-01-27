Первый полет нового российского беспилотника "Сириус" запланирован на май 2022 года

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Первый полет нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Сириус" запланирован на май 2022 года. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков, передает ТАСС.

В ходе инспекции завода по производству крупноразмерных БПЛА, построенного "Кронштадтом" в Дубне, Богатиков заявил, что выпуск рабоче-конструкторской документации "Сириуса" полностью завершен.

"Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года", – доложил гендиректор "Кронштадта" министру.

Богатиков подчеркнул, что комплексы будут полностью выпускаться на новом заводе.

"Сейчас уже идет параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного", – отметил он.

В свою очередь, главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин доложил Шойгу, что серийные поставки новых беспилотников в войска начнутся в 2023 году. Он добавил, что дальность действия нового аппарата составляет 3 тысячи километров.

Ранее военный обозреватель Александр Артамонов прокомментировал сообщение зарубежного СМИ о "дьявольском арсенале" РФ. Эксперт заявил, что вся номенклатура вооружения, перечисленная The Sun, действительно существует в России, однако остальные выводы, содержащиеся в публикации, просто запугивают читателя.