Первый полет нового российского беспилотника "Сириус" запланирован на май 2022 года

21:49
Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
Первый полет нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Сириус" запланирован на май 2022 года. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков, передает ТАСС.
В ходе инспекции завода по производству крупноразмерных БПЛА, построенного "Кронштадтом" в Дубне, Богатиков заявил, что выпуск рабоче-конструкторской документации "Сириуса" полностью завершен.
"Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года", – доложил гендиректор "Кронштадта" министру.
Богатиков подчеркнул, что комплексы будут полностью выпускаться на новом заводе.
"Сейчас уже идет параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного", – отметил он.
В свою очередь, главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин доложил Шойгу, что серийные поставки новых беспилотников в войска начнутся в 2023 году. Он добавил, что дальность действия нового аппарата составляет 3 тысячи километров.
Ранее военный обозреватель Александр Артамонов прокомментировал сообщение зарубежного СМИ о "дьявольском арсенале" РФ. Эксперт заявил, что вся номенклатура вооружения, перечисленная The Sun, действительно существует в России, однако остальные выводы, содержащиеся в публикации, просто запугивают читателя.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: