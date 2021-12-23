В Крыму и Краснодарском крае пройдут масштабные учения десанта

11:40
Фото: Агентство "Москва"
В Крыму и Краснодарском крае состоятся масштабные учения десантников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Учения начнутся на крымском военном полигоне "Опук". Во время занятий будут отрабатываться боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, специалисты займутся отработкой прикрытия войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов и разминирования участка местности.
"Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", – говорится в сообщении.
Для блокирования захваченного района и быстрого наступления главных сил соединения во время учений отработают десантно-штурмовые действия на вертолетах.
На учениях под Новороссийском на полигоне "Раевский", которые начнутся 24 декабря, десантники отработают разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона" и приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях.
Ранее сообщалось, что российские ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ работают над созданием комплекса для защиты важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов. Оно представляет собой электризуемое заграждение в форме двух сетчатых куполов, которое способно отгонять и уничтожать беспилотники.
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