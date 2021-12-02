Песков прокомментировал размещение военного объекта РФ на Курилах

Фото: Минобороны России
Россия может размещать в любой части своей территории те объекты, какие посчитает нужным. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление российского военного объекта на Курилах.
До этого пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила о развертывании на острове Матуа на Курилах расчетов берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион", который будет осуществлять контроль за прилегающей акваторией и проливными зонами.
"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах страны, которые считает целесообразным. Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться", – цитирует его ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о роли президента в вопросе размещения новых военных объектов, Песков отметил, что соответствующее планирование осуществляет Минобороны РФ, однако все докладывается и согласовывается с главой государства как верховным главнокомандующим.
Ранее сообщалось, что российские ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ работают над созданием комплекса для защиты важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов. Оно представляет собой электризуемое заграждение в форме двух сетчатых куполов, которое способно отгонять и уничтожать беспилотники.
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