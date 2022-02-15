Песков заявил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории

13:32
Фото: AP/Russian Defense Ministry Press Service
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории. По его словам, этот вопрос не подлежит обсуждению.
"Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения там, у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным", – цитирует Пескова РИА Новости.
10 февраля стартовали совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" на общевойсковых полигонах белорусских ВС. В Минобороны рассказали, что маневры проводятся ввиду необходимости отработать отражение возможной внешней агрессии.
Кроме того, планировалось выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.
Минобороны РФ сообщило о начале возвращения военных с учений
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