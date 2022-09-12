Медведев заявил, что Россия потребует от Украины тотальной капитуляции

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Текущая переговорная позиция России является детской разминкой перед требованием о тотальной капитуляции Украины, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского вести переговоры с РФ из-за поставленных ультиматумов.

"Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он (Владимир Зеленский. – Прим. ред.) их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что не видит желания РФ быть конструктивной. По словам Зеленского, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

