Депутат допустил, что процесс интеграции новых регионов в РФ может занять годы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Процесс интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в случае их вхождения в состав России может затянуться на годы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"На следующей неделе депутаты Госдумы готовы рассмотреть проект федеральных конституционных законов, там будут прописаны все переходные положения. Ключевое, что это процесс не одного дня или месяца, он может растянуться на годы", – сообщил он ТАСС.

По словам депутата, немедленному действию будут подлежать основополагающие нормы российской Конституции, однако для отдельных положений понадобится больше времени. Например, подобная ситуация сложилась с Крымом и Севастополем.

"Мы с коллегами находимся в постоянном диалоге, там, где нужно, еще позволяем регулировать отдельные вопросы на местах. Это важно для того, чтобы учесть специфику регионов и сделать максимально комфортным вхождение территорий в РФ", – уточнил он.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.

Небензя призвал Киев начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто "довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа".



В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях рассказали о ходе референдумов

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