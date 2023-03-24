Медведев заявил, что при столкновении сильнейших армий мира победителей не будет

Фото: kremlin.ru

В случае реального столкновения сильнейших армий мира победителей не будет, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Понять, какая армия первая, какая вторая, как двадцать первая, можно только в процессе реального конфликта. Это раз. Второе. Говорить о том, что американская армия первая, наша вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет", – подчеркнул он.

По словам зампреда Совбеза, количество сбитых ракет на США или Россией не будет иметь значения, так как часть из них нанесут гарантированное поражение.

Он предупредил, что последствия окажутся "чудовищными".

Ранее Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта в мире возросла. По его словам, угроза лишь увеличилась, а поставки иностранного вооружения на Украину приближают ядерный конфликт.



Новости часа: Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета РФ в 2022 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!