Аналитик назвал возможной модернизацию хранилищ ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эксперты устанавливают предполагаемые участки, в которых будет содержаться ядерное оружие России на территории Белоруссии. Об этом информирует "Коммерсант".

По словам директора Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина в США Джеффри Льюиса, Минск хранил российское ядерное оружие до 1996 года. Эксперт утверждает, что у государств существует возможность не только построить новые склады, но и модернизировать старые.

Кроме того, Льюис заявил, что его команда уже занимается анализом вопроса того, куда конкретно боеголовки могут передать на хранение.

"Но трудно определить, что именно мы ищем и началось ли вообще строительство", – заключил эксперт.

26 марта Владимир Путин рассказал, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

На это в Евросоюзе заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Москвы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Белоруссии станет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия

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