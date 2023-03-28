09:34Политика
Аналитик назвал возможной модернизацию хранилищ ядерного оружия в Белоруссии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты устанавливают предполагаемые участки, в которых будет содержаться ядерное оружие России на территории Белоруссии. Об этом информирует "Коммерсант".
По словам директора Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина в США Джеффри Льюиса, Минск хранил российское ядерное оружие до 1996 года. Эксперт утверждает, что у государств существует возможность не только построить новые склады, но и модернизировать старые.
Кроме того, Льюис заявил, что его команда уже занимается анализом вопроса того, куда конкретно боеголовки могут передать на хранение.
"Но трудно определить, что именно мы ищем и началось ли вообще строительство", – заключил эксперт.
26 марта Владимир Путин рассказал, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.
На это в Евросоюзе заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Москвы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Белоруссии станет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".
Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия
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