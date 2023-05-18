Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на полигонах Западного военного округа проверил организацию боевой подготовки военных, поступивших на службу по контракту. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия проводят под руководством офицеров с боевым опытом.

По словам Салюкова, с военнослужащими проводят интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по работе со связью. Все обучаемые стреляют из различных видов оружия. На полигонах проходит как одиночная подготовка, так и боевое слаживание в составе отделений и взводов.

После полного курса практических занятий бойцов направят в пункты постоянной дислокации, где их продолжат готовить уже в составе их подразделений и воинских частей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.