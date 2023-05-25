СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях Украины

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Звуки взрывов были слышны в ночь на четверг, 25 мая, в Киеве и еще трех западных регионах Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Так, помимо столицы страны, взрывы также были зафиксированы в Ровненской, Львовской и Хмельницкой областях Украины.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена во всех регионах западной части Украины, кроме Закарпатской области, а также в Житомирской, Винницкой и Харьковской областях страны.

Ранее СМИ сообщали о серии взрывов в Сумской области Украины. Тем не менее в этом регионе не стали объявлять воздушную тревогу.

До этого глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что авиация России наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомлектами Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области.