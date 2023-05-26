Очевидцы рассказали о двух взрывах в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Очевидцы рассказали о взрывах, прогремевших рано утром в центре Краснодара, передает телеканал "360".

По словам местной жительницы, она проснулась от грохота около 04:20. Женщина сразу выглянула в окно, однако ничего не увидела. Через 20 минут снова прогремел взрыв перед которым послышались звуки, напоминающие работу газонокосилки.

Другая очевидица Наргиз Мирзоева сравнила звук с гулом от мопеда. Женщина рассказала, что работала ранним утром. После четырех часов утра она вышла на перекур и услышала сперва гул, а затем громкий звук.

"Резкий "у-у-у", и прямо взрыв такой. Желтая вспышка, меня бросило вперед, уши заложило, начали все машины мигать", – добавила она.

Женщина вернулась на пост охраны, ушла переодеваться, и тогда произошла вторая вспышка. После этого появился охранник и оперативно вывел всех из здания.

В центре Краснодара рано утром 26 мая прозвучали два взрыва. Некоторые горожане утверждают, что заметили летавшие в небе беспилотники.

Позже Оперштаб региона сообщил, что, по предварительной информации, в результате взрыва, который был слышен в районе улицы Морской в Краснодаре, никто не пострадал.