Последствия атаки БПЛА на аэродром в Новгородской области были устранены

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Все мероприятия, направленные на устранение последствий атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на аэродром в Сольцы Новгородской области, завершились, заявил глава Соленцкого муниципального округа Максим Тимофеев.

"На данный момент все мероприятия по ликвидации последствий атаки БПЛА завершены, мирному населению и инфраструктуре ничто не угрожает", – заявил он в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале.

Тимофеев добавил, что на данный момент все организации города работают в штатном режиме, он также попросил горожан сохранять спокойствие и бдительность.

Ранее Минобороны РФ сообщало об атаке украинского беспилотника, совершенной на военный аэродром в Новгородской области в 10:00 по московскому времени.

В результате произошедшего произошло возгорание, однако его оперативно ликвидировали. Повреждения получил один самолет.

Позже губернатор региона отмечал, что после падения дрона ситуация в регионе остается спокойной.



Украинский БПЛА атаковал военный аэродром в Новгородской области – Минобороны РФ