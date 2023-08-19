17:31Происшествия
Последствия атаки БПЛА на аэродром в Новгородской области были устранены
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Все мероприятия, направленные на устранение последствий атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на аэродром в Сольцы Новгородской области, завершились, заявил глава Соленцкого муниципального округа Максим Тимофеев.
"На данный момент все мероприятия по ликвидации последствий атаки БПЛА завершены, мирному населению и инфраструктуре ничто не угрожает", – заявил он в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале.
Тимофеев добавил, что на данный момент все организации города работают в штатном режиме, он также попросил горожан сохранять спокойствие и бдительность.
Ранее Минобороны РФ сообщало об атаке украинского беспилотника, совершенной на военный аэродром в Новгородской области в 10:00 по московскому времени.
В результате произошедшего произошло возгорание, однако его оперативно ликвидировали. Повреждения получил один самолет.
Позже губернатор региона отмечал, что после падения дрона ситуация в регионе остается спокойной.
Украинский БПЛА атаковал военный аэродром в Новгородской области – Минобороны РФ
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