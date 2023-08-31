Собянин сообщил о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва вместе с министерством обороны РФ многое делают для защиты столицы от терактов и беспилотников, в частности строят новые средства ПВО за считанные недели. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В своем выступлении в День работников комплекса городского хозяйства Москвы он уточнил, что в прошлом году была построена "самая большая, самая мощная линия обороны для наших военных, которые воюют, работают в зоне СВО". По его словам, в этом году также было многое сделано для обороны города от попыток терактов, предпринимаемых украинскими властями "практически ежедневно", беспилотников.

Мэр добавил, что, когда МО обратилось к столичным властям о переустройстве позиций ПВО, возник вопрос, за какой срок это необходимо сделать.

"Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО", – поделился он.

По его словам, иногда не успевает остыть асфальт, как ракеты, сбивающие летящие беспилотники, работают.

Утром 31 августа Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотник, летевший по направлению к Москве. Пострадавших и разрушений нет.

Также Минобороны РФ заявляло, что "киевский режим" пытался атаковать Москву тремя беспилотниками 23 августа. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, а последний подавили средствами РЭБ. Потеряв управление, украинский БПЛА врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".

Собянин: летевший в столицу БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой