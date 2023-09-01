Американский генерал призвал разрушить Крымский мост и изолировать полуостров

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Крым необходимо изолировать и сделать его непригодным для использования российскими военными. Об этом заявил экс-командующий ВС США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью Newsweek.

Он также поддержал разрушение Крымского моста. По его словам, это должно полностью изменить "правила игры".

Военнослужащий добавил, что, по его мнению, главной целью украинского контрнаступления является стремление перерезать сухопутный коридор в Крым. Для выполнения этой задачи будут иметь большое значение отправляемые на Украину кассетные боеприпасы, добавил Ходжес.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Запад поддерживает Киев в уничтожении "всего российского", в том числе удары по Крыму. По его словам, число "неустановленных" беспилотников, атакующих РФ, будет увеличиваться.

Ситуацию не оставили без внимания в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона хочет верить в то, что Запад поддерживает Украину в этом вопросе. Однако, считает он, западные государства понимают возможные риски от втягивания в конфликт.

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