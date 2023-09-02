В Крыму назвали пиар-акциями попытки украинских войск высадиться на полуостров

Фото: 123RF/wildman

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, сообщает РИА Новости.

По его словам, реальных попыток не было, и высадка невозможна, поскольку противника уничтожат задолго до фактического прибытия на полуостров.

"Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями. То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично. Куда важнее – получить красивые фото и поскорее выложить их в социальные сети. Пока еще живы", – подчеркнул Константинов.

Он подчеркнул, что сейчас сухопутные операции украинских войск в Крыму невозможны.

Накануне сообщалось, что морская авиация Черноморского флота сорвала попытку Вооруженных сил Украины высадиться на побережье Крыма для совершения террористических акций.

29–30 августа самолеты морской авиации уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ. В катерах находились десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма