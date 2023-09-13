МИД Румынии вызовет посла РФ из-за обнаружения обломков БПЛА

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Министерство иностранных дел Румынии заявило о намерении вызвать посла России в Бухаресте в связи с обнаружением на территории страны новых обломков беспилотника, являющегося, по мнению ведомства, российским.

"На фоне обнаружения 13 сентября 2023 года новых фрагментов беспилотника, подобного БПЛА, используемым российской армией, <...> МИД возобновляет твердый протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии", – приводит ТАСС текст заявления.

Кроме того, министерство проводит консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу по поводу ситуации на границе между Румынией и Украиной.

Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых возможных обломков БПЛА. В настоящее время проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых обломки попали на территорию страны.

В ночь на 6 сентября сообщалось о взрывах в городах Рени и Килия Одесской области. Эти города находятся на границе с Румынией.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса отсутствуют данные о том, что случай с обнаруженными обломками беспилотного летательного аппарата в Румынии мог быть "преднамеренной атакой" России.



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