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Удары ВС РФ с помощью дронов по стратегической инфраструктуре на Украине рядом с границей Румынии, которая входит в состав НАТО, вызвали панику. Об этом сообщает британское издание Express.

Как рассказал источник, в портах Рени и Измаил были уничтожены важные объекты Украины.

"Объекты, расположенные на реке Дунай, превратились в жизненно важный транспортный узел республики", – подытожили в статье.

Ранее сообщалось, что страны НАТО могут пересмотреть свою позицию по поставками вооружения Киеву после того, как в зоне спецоперации был уничтожен британский танк Challenger 2.

По мнению авторов материала, произошедшее станет тревожным знаком для США, которые планируют поставить модернизированные танки M1A1 Abrams, обладающие меньшей живучестью, чем Challenger 2.

До этого появилась информация, что ВС РФ впервые уничтожили танк Challenger 2. Британский танк был уничтожен в бою впервые с 1994 года, когда он поступил на вооружение армии Великобритании.

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