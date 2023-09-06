Румыния уведомила союзников по НАТО об инциденте с дроном у границы Украины

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Румыния проинформировала НАТО о падении обломков беспилотника на территории страны. Об этом со ссылкой на заявление Альянса сообщает РИА Новости.

"Румынские власти подтвердили, что на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, были обнаружены обломки, возможно, беспилотного летательного аппарата. Румынские власти проводят расследование инцидента", – указано в заявлении.

В НАТО выразили твердую солидарность с Бухарестом и подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией.

Министр обороны Румынии ранее сообщал, что на территории страны найдены обломки, предположительно, беспилотников. Президент страны Клаус Йоханнис инициировал срочное расследование инцидента.

В ночь на 6 сентября сообщалось о взрывах в городах Рени и Килия Одесской области. Эти города находятся на границе с Румынией.

3 сентября Минобороны РФ отчиталось, что ВКС РФ с помощью беспилотников нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Топливо применялось для снабжения военной техники Вооруженных сил Украины.



ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области