МИД ввел квоты на численность дипперсонала Румынии в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Румынии в РФ Константина Ионицэ в четверг, 3 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ему вручили ноту о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России. Это стало ответной мерой на ограничения, касающиеся Посольства России в Бухаресте и Генерального консульства России в Констанце.

Также в МИД подчеркнули, что оставляют за собой право на дополнительные ответные меры на сокращение российского дипломатического присутствия в Румынии. В сообщении уточнили, что румынские власти проводят недружественную политику по отношению к РФ, которая направлена, в том числе, на создание препятствий функционированию российских дипломатического представительства и консульского учреждения в Румынии.

В июне МИД Румынии заявил, что 21 дипломат и 30 работников технико-административного персонала диппредставительства РФ должны покинуть территорию страны в течение 30 суток. Решение было принято по просьбе министра иностранных дел страны Богдана Ауреску.

Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылка сотрудников диппредставительства РФ из Румынии не останется без ответа. Она подчеркнула, что это решение рассматривается как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

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