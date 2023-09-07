У НАТО нет данных, что инцидент в Румынии был намеренной атакой РФ – Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у Североатлантического альянса отсутствуют данные о том, что случай с обнаруженными обломками беспилотного летательного аппарата в Румынии мог быть "преднамеренной атакой" России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как он утверждает, властям Румынии уже передали сведения об обнаружении вероятных обломков беспилотника на границе НАТО и Украины. Генсек Альянса добавил, что сейчас ведется расследование.

"У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования", – заявил Столтенберг на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.

В ночь на 6 сентября сообщалось о взрывах в городах Рени и Килия Одесской области. Эти города находятся на границе с Румынией.

3 сентября Минобороны РФ отчиталось, что ВКС РФ с помощью беспилотников нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Топливо применялось для снабжения военной техники Вооруженных сил Украины.

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