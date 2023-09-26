США с союзниками втрое нарастили частоту разведполетов у Крыма с начала года

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США и их союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза нарастили количество разведывательных полетов в районе Крыма: с 7 до 21 в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24.

В частности, с 18 по 24 сентября стратегические беспилотники и разведывательные самолеты США и их союзников совершили 21 полет в районе полуострова.

В начале года и весной авиация Соединенных Штатов и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день. К примеру, с 16 по 22 января авиация НАТО выполнила в этом районе только семь полетов, а с 15 по 21 мая – пять полетов.

27 августа над Черным морем зафиксировали полет беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper. В Минобороны РФ сообщили, что для недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-30.

До этого начальник главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков заявил, что стратегическая бомбардировочная авиация США усилила деятельность у границ России и Китая в 2023 году.