В ГРУ заявили об усилении разведки авиации США у границ РФ и Китая в 2023 году

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Стратегическая бомбардировочная авиация США усилила деятельность у границ России и Китая в 2023 году. Об этом сообщил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

"В текущем году совершенно 77 самолетных вылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год", – цитирует его РИА Новости.

Костюков обратил внимание, что частота полетов стратегической разведывательной авиации США за последние два года выросла более чем на 20%. За это время американские летчики приблизились к российско-китайской границе порядка 920 раз.

До этого российские истребители Су-35 и Су-27, обнаружив у границы с РФ стратегические бомбардировщики ВВС США, поднялись в воздух, чтобы сопроводить иностранные воздушные судна. Полет российских истребителей при этом выполнялся в соответствии с нормами международного права. После удаления иностранных самолетов Су-35 и Су-27 вернулись на аэродром базирования.

