Группа кораблей ВМС КНР отправилась в Японское море для проведения учений с российским ВМФ

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Группа из пяти боевых кораблей ВМС Китая в воскресенье, 16 июля, направилась в Японское море для проведения совместных с ВМФ РФ учений "Север. Единство 2023", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны КНР.

В китайском военном ведомстве заявили, что в определенном районе Японского моря они присоединятся к боевым кораблям Российской Федерации.

По данным Минобороны Китая, учения организовала китайская сторона. В них будет задействована военная авиация. Учения направлены на "обеспечение безопасности стратегических водных путей".

Также целью совместных учений является повышение уровня стратегического взаимодействия между российской и китайской армиями. Кроме того, учения призваны совершенствовать способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на разные вызовы в сфере безопасности.

Накануне в Минобороны КНР заявили, что ВС РФ примут участие в организованных Китаем военных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море.

В воскресенье, 16 июля, СМИ со ссылкой на данные Национального университета обороны США сообщали, что Москва и Пекин в 2022 году осуществили рекордное за последние 20 лет количество совместных военных учений.

В прошлом году российские и китайские военные провели шесть совместных учений. Пять из них прошли после начала спецоперации на Украине. По данным агентства, эти учения имеют политическое значение.

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