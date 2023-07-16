В США заявили, что РФ и КНР провели в 2022 году рекордное число совместных учений

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Москва и Пекин в 2022 году осуществили рекордное за последние 20 лет количество совместных военных учений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национального университета обороны США.

Так, в прошлом году российские и китайские военные провели шесть совместных учений. Пять из них прошли после начала спецоперации на Украине. По данным агентства, эти учения имеют политическое значение.

Аналитики издания и NDU выяснили, что РФ и КНР сильно активизировали военное сотрудничество после присоединения Крыма к России и введения санкций в отношении Москвы. По словам экспертов, с 2014-го армии двух государств осуществили 36 совместных учений. При этом в прошлом десятилетии их было в общей сложности 10.

"Эти учения станут более частыми и будут иметь большую ценность как политический сигнал", – рассказал сотрудник NDU Эндрю Тэффер.

Он утверждает, что Вашингтон и его союзники могут расценить маневры Москвы и Пекина как "неприемлемые, если не агрессивные".

Накануне стало известно, что Вооруженные силы РФ примут участие в организованных Китаем военных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море. Российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы. В Минобороны КНР поделились, что учения состоятся на тему поддержки безопасности стратегических морских путей.

Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском и Охотском море