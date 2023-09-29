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Встреча президента Украины и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга приблизила конец украинской нации. Об этом пишет RT со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.

Он уточнил, что в Киеве Зеленский встретился со Столтенбергом и министрами обороны Великобритании и Франции Грантом Шэппсом и Себастьяном Лекорню. Они, по его мнению, отказались от реалистичного мирного предложения и продолжили поощрять членство Украины в НАТО.

"Украина обманулась", – отметил эксперт.

Ранее Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру. Он уверен, что окончание конфликта будет приближаться с увеличением силы Киева. Помимо этого, представитель НАТО поддержал "формулу мира", предложенную Зеленским.

До этого Риттер назвал "формулу мира" нелепой. По его словам, особенно это касается требования возвращения украинских границ 1991 года. Он подчеркнул, что этого не произойдет даже с учетом всех санкций и давления на Москву со стороны Вашингтона.

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