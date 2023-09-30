В Крыму призвали Борреля приехать в Севастополь и покаяться

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Одессу спектаклем и предложил ему посетить Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого внешнеполитическая служба ЕС сообщила о визите Борреля в "гордый город Одессу". Сам дипломат в видеоролике заявил, что цель его поездки – выразить поддержку Украине.

"Во-первых, Одесса была гордым городом до прихода туда власти украинских нацистов. Сегодня – это оккупированный город, который обязательно будет освобожден", – сказал Шеремет.

Политик заявил, что если Боррель хочет посетить гордый город, то ему следует отправиться в город-герой Севастополь и "покаяться там за преступные деяния, связанные с взращиванием и подлым финансированием киевского нацистского режима".

Визит Борреля в Одессу парламентарий назвал спектаклем, направленным на дальнейшую эскалацию украинского конфликта.

До этого Украину посетили генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Великобритании Франции Грант Шэппс и Себастьян Лекорню. В Киеве они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским.

