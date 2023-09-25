Боррель назвал исчерпывающими регулирующие мир правила Запада

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель после участия в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал исчерпывающими регулирующие мир правила. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Борреля, развивающиеся государства Глобального Юга ищут "альтернативу Западу". Он отметил, что в таких странах растет спрос на суверенитет и идентичность.

Кроме того, продолжил он, на Глобальном Юге все сейчас думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношениях. При этом Боррель выразил недовольство тем фактом, что Юг недостаточно осудил конфликт на Украине.

"Они не хотят, чтобы Украина доминировала в мировой повестке дня", – посетовал глава евродипломатии.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций формирования многополярного мира. По словам президента, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ.

В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР