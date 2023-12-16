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01:59

Политика

Венгрия может наложить жесткое вето на реальные переговоры ЕС с Украиной – глава МИД

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия наложит жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о вступлении, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью журналу Mandiner.

Сийярто также заявил, что Будапешт предпринял наиболее правильный шаг, избавив себя от последствий решения ЕС начать переговоры с Киевом. Он напомнил, что на саммите ЕС, где было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не голосовал.

По мнению главы МИД, со стороны Венгрии было принято наилучшее решение, так как страна не участвовала в этом решении и не несла за него ответственности.

"Если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы нам ущерб, то нам тогда придется прибегнуть к инструменту жесткого вето", – подчеркнул Сийярто.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий.

Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан рассказал, что для вступления Киева в Евросоюз в последующие годы потребуется как минимум 70 голосований, требующих единогласного одобрения.

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