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Западные страны принуждают Киев к мирному урегулированию на невыгодных для Украины условиях. Об этом заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на своей странице в соцсети X.

По словам политика, неизбежное предательство Украины со стороны Запада уже началось.

"На сегодня, когда погибли десятки тысяч людей, Украину принуждают к условиям, гораздо худшим, чем в апреле 2022-го, когда ее призывали продолжать борьбу друзья по несчастью в НАТО", – написала Дейли.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что конфликт на Украине необходимо урегулировать политическими средствами. По словам Крозетто, того, чего нельзя добиться военным путем, можно достичь на дипломатическом фронте.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к переговорам по конфликту на Украине, но только для того, чтобы достичь цели спецоперации.