Министр обороны Италии призвал к политическому урегулированию конфликта на Украине

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что конфликт на Украине необходимо урегулировать политическими средствами. Об этом он сообщил во время посещения итальянского контингента в составе НАТО в Польше, пишет издание ANSA.

Он отметил, что украинский кризис длится почти два года, и одновременно с военными действиями и поддержкой Киева необходимо оценить пути, которые приведут к политическому решению.

По словам Крозетто, того, чего нельзя добиться военным путем, можно достичь на дипломатическом фронте. В результате можно прийти к миру политическими способами, добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к переговорам по конфликту на Украине, но только для того, чтобы достичь цели спецоперации.

До этого председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что российская сторона разработала условия, на которых может вступить в переговоры с украинской стороной. При этом она уточнила, что предпосылок для урегулирования ситуации на Украине пока не появляется.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине