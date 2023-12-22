Саакашвили предрек вмешательство НАТО в конфликт на Украине

Фото: ТАСС/Ираклий Геденидзе

Страны, которые входят в состав НАТО, могут отправить своих военных на Украину. Об этом в интервью Дмитрию Гордону (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) сообщил находящийся под арестом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Так, по его словам, европейские страны уже проводят учения на территории США. Кроме того, Саакашвили уточнил, что страны Североатлантического альянса рассматривают не только отправку на Украину наземных военнослужащих, но и использование воздушных сил.

При этом экс-президент предупредил, что если НАТО вмешается в ситуацию на Украине, то бои могут завершиться очень быстро. В качестве подтверждения своих слов он назвал поведение президента США Джо Байдена во время его визита в Польшу в феврале.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО и Европой. Кроме того, он уточнил, что вступление Украины в Альянс неприемлемо для Москвы на любом историческом промежутке. По его словам, втягивание страны в НАТО было одной из целей западных стран.



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