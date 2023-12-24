Американский генерал обвинил Запад в провале украинского контрнаступления

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Западные страны виноваты в провале контрнаступления украинских войск. Таким мнением поделился экс-главнокомандующий ВС США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью на YouTube-канале Silicon Curtain.

Он заявил, что был разочарован тем, что контрнаступление ВСУ не привело к таким результатам, на которые надеялись в Белом доме.

По словам Ходжеса, Запад не смог обеспечить Украину необходимым вооружением для наступления. В частности, бойцам ВСУ не хватило высокоточного оружия большой дальности, военно-воздушной мощи и прочей техники.

Ранее сообщалось, что подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви, являющийся одним из главных экспертов в шведских СМИ по теме Украины и обещавший ВСУ победу в 2023 году, отбросил свой оптимизм и признал неправоту после провала украинского контрнаступления.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно передать Украине все мировое вооружение и все денежные средства, однако она все равно не выиграет в конфликте с Россией.

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