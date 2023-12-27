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Следующий год для ВСУ может оказаться тяжелее, чем этот, предупредил бригадный генерал Украины Александр Тарнавский. Об этом пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

По словам военного, российская сторона не позволит Киеву реализовать планы по возвращению границ 1991 года.

"Не следует забывать, что мы противостоим одной из сильнейших армий, которая имеет свой соответствующий ресурс", – подчеркнул Тарнавский.

Также журналисты попросили генерала прокомментировать конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

"Во-первых, армия, она вне политики, вне тех разговоров, которые ведутся вокруг армии. Я не вижу проблем или каких-то столкновений между тем или иным должностным лицом. Ни меня, ни военных это не интересует", – ответил он.

Ранее боец украинской армии рассказал, что российские военные подготовили крепкую линию обороны, которую невозможно было прорвать во время контрнаступления. Он также заявил, что контрнаступление ВСУ с самого начала шло не по плану. По словам бойца, те, кто разрабатывал стратегию наступления, являются некомпетентными людьми.

Кроме того, по его словам, между подразделениями ВСУ на передовой не было никакого взаимодействия. К примеру, несколько украинских бригад перестреляли друг друга, наезжали на собственные мины и так далее.



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